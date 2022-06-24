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У відповідь на газовий шантаж: Німеччина хоче націоналізувати частину газопроводу “Північний потік-2”

У відповідь на газовий шантаж: Німеччина хоче націоналізувати частину газопроводу &#8220;Південний потік-2&#8221; – Spiegel

Міністерство економіки Німеччини розглядає можливість націоналізації німецької ділянки газопроводу “Північний потік-2”. Його можуть використати для підключення до терміналу зрідженого природного газу.

Про це з посиланням на джерела повідомляє видання Der Spiegel.

За даними, які журналісти отримали у Міністерстві економіки ФРН, після націоналізації німецька частина “Північного потоку-2” буде відрізана від решти газопроводу. А далі її можуть використовувати для роботи терміналів скрапленого природного газу, які Німеччина планує побудувати для відмови від постачання газу з Росії.

Як зауважили у Spiegel, як мінімум один СПГ-термінал потрібно збудувати на узбережжі Балтійського моря, аби східна та південна частини країни (зокрема, Баварія) могли отримувати скраплений газ. “Поки що ці регіони безпосередньо залежали від трубопроводів з імперії Путіна”, – наголошує видання.

Водночас, за інформацією журналістів, у німецькому уряді побоюються можливої реакції керівництва РФ на націоналізацію ділянки “Північного потоку-2” у вигляді експропріації німецьких підприємств на території Росії.

24 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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