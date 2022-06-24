США готуються прийняти 100 000 українських біженців цього літа

Про це пише The Guardian.

Видання повідомляє, що 71 000 українців в’їхали в США з березня. За даними департаменту внутрішньої безпеки, наразі понад 15 000 українців в’їхали в країну після того, як заявки були схвалені в межах програми спонсорства «Єдність для України». Ще 23 000 людей були схвалені, але ще не прибули.

З моменту запуску програми у квітні спонсори – включно з друзями, родичами, неурядовими організаціями та церковними організаціями – подали онлайн-заявки, щоб підтримати понад 60 000 українців, які хочуть приїхати до США.

Видання зазначає, що останніми роками Сполучені Штати стають все більш ворожим середовищем для багатьох мігрантів і біженців, але українців здебільшого зустрічають без суперечок.

За даними ООН, наразі щонайменше 12 мільйонів українців були переміщені. З них майже 5,3 мільйона шукали притулку в країнах Європи. Вважається, що близько 7 мільйонів українців є внутрішньо переміщеними особами.