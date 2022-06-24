Ще 450 мільйонів доларів нової військової допомоги США Україні

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ США

Офіс прес-секретаря

Для негайного розповсюдження

23 червня 2022 року

ЗАЯВА ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ ЕНТОНІ БЛІНКЕНА

Відповідно до делегованих Президентом повноважень, я даю дозвіл на тринадцяте з серпня 2021 року вилучення озброєння та техніки з запасів Міністерства оборони США для оборони України на суму до 450 мільйонів доларів. Цим розпорядженням ми збільшуємо загальну безпекову допомогу США Україні до суми в понад 6,1 мільярда доларів відтоді, як Росія розпочала жорстоке, неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

Постійний потік безпекової допомоги від США та нашої коаліції, до складу якої входить понад 40 союзників і партнерів, продовжує зміцнювати оборону України, покращувати її здатність захищати свою суверенну територію та забезпечувати важкі перемоги на полі бою. Ми запровадили швидкі та суворі санкції проти російської економіки та еліти режиму президента Путіна. Ми посилили здатність НАТО стримувати та захищатися від будь-якої агресії Росії на його східному фланзі. І ми продовжуватимемо надавати надзвичайно важливі військові засоби відважним захисникам України.

Україна тримається міцно. Ми й надалі єдині з Україною.