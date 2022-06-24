Росіяни окупували Гірську громаду

Про це в ефірі “Еспресо” повідомив голова Гірської громади Олексій Бабченко.

“Тривають незначні локальні бої на околицях, але ворог зайшов. Попри те, що в районі Золотого був дуже міцний і надійний укріплений район. Прорив здійснили з напрямку Оріхове — Тошківка”, — сказав він.

За словами Бабченка, загарбники зайшли з двох боків: одна частина ворожих сил вийшла в тил — у населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, а інша частина — з напрямку Гірського й Золотого. Тривають локальні бої ще в кількох населених пунктах, які він не може назвати.

У Гірському, де вже кілька місяців немає електро-, водо- й газопостачання, залишаються близько 4 тисяч цивільних. Критична інфраструктура знищена вщент. Голова громади наголосив, що з 21 червня дістатись до Гірського було неможливо: якісь дороги контролювали росіяни, інші — активно прострілювались.

Першими під окупацію потрапили Новотошківське, Кримське, Нижнє і Тошківка.