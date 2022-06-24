Російські танкери продовжують поставки нафти до Європи в обхід санкцій — розслідування

Nанкери російської державної підсанкційної компанії «Совкомфлот» продовжують доставляти нафту до портів Європи в обхід санкцій. Це з’ясували розслідувачі міжнародної платформи OCCRP.

Російська компанія приховала право власності на судна, оформивши їх як власність дочірніх компаній на Кіпрі та в ОАЕ і плаваючи під прапорами Ліберії, інформує Економічна правда, передає стрічка новин.

Розслідувачі знайшли більше 18 танкерів «Совкомлофту», які протягом останнього місяця перетинали Світовий океан. Кожен з них перевозить паливо в середньому на суму понад 240 мільйонів доларів. Коли санкції проти рф набули повної чинності, деякі з цих кораблів вимкнули свої трекери розташування, тобто їх неможливо відстежити.

Крім того, «Совкомфлот» через санкції за вторгнення РФ в Україну змушена продати третину своїх суден.

Санкції ЄС і США проти «Совкомлофту» були введені у лютому після повномасштабного вторгнення в Україну. Однак повної чинності обмеження набули 26 березня для США і 15 травня для ЄС.