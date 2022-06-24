Поддержка Украины станет важной темой саммитов ЕС, G7 и НАТО

Три саммита, которые пройдут друг за другом, проверят решимость Запада в поддержке Украины и степень международного единства на фоне растущей геополитической напряженности и экономических проблем.

Лидеры ЕС, собравшиеся в Брюсселе, уже решили предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Евросоюза.

В воскресенье в Германии открывается саммит «Большой семерки», который завершится во вторник.

Сразу после этого лидеры НАТО соберутся в Мадриде, где намечается противостояние по поводу надежд Финляндии и Швеции на вступление в альянс.

Перспективы того, что члены НАТО быстро преодолеют несогласие Турции с членством двух скандинавских стран, выглядят в лучшем случае неопределенными.

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется на формирование единого фронта долгосрочной поддержки Украины, когда он будет приветствовать других лидеров «Большой семерки» – США, Франции, Италии, Великобритании, Канады и Японии, а также ЕС – в Баварских Альпах.

«Пришло время, когда люди во всем мире, которые защищают демократию и свободу, права человека и либеральное общество, должны объединиться», – заявил Шольц накануне саммитов.

«Свобода имеет свою цену, демократия имеет свою цену, солидарность с друзьями и партнерами имеет свою цену, и мы готовы заплатить эту цену», – сказал он, признав, что санкции против России вызывают определенные проблемы внутри страны.

По его словам, поддержка Украины будет продолжаться, «пока Украине будет нужна наша поддержка».

Однако путь к полноправному членству Украины в ЕС, вероятно, будет долгим и может занять годы, если не десятилетия. Среди прочего, Украине нужно будет провести реформы, касающиеся верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Ожидается, что украинская тема также станет доминирующей на саммите «Большой семерки».

Министры финансов «семерки» в мае договорились оказать Украине экономическую помощь на сумму 19,8 миллиарда долларов, чтобы Киев мог и дальше оказывать базовые услуги, а напряженная финансовая ситуация не помешала обороне страны от российских войск.

В замке Эльмау Шольц предложит рассмотреть более отдаленные перспективы и глобальную стратегию восстановления страны, включая контуры «плана Маршалла для Украины». Лидеры также оценят действенность своих санкций против России.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к лидерам «Большой семерки» и участникам саммита НАТО по видеосвязи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал нынешний саммит военного альянса «исторической» возможностью его укрепления перед лицом российской агрессии в Украине.

Ожидается, что блок возьмет обязательства увеличить присутствие войск на восточном фланге альянса, граничащем с Россией и Беларусью.

Однако также ожидается, что на саммите проявятся разногласия между членами альянса. Турция препятствует быстрому приему в НАТО Швеции и Финляндии, требуя от них изменить позицию в отношении курдских повстанцев, которых Анкара считает террористами.