Пентагон: HIMARS допоможуть ЗСУ під Сєвєродонецьком

Відхід українських військ з Сєверодонецька створить «кращі позиції» для оборони військ, заявив посадовець Пентагону під час брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент Голосу Америки Джефф Сельдін. Посадовець назвав відхід «професійним технічним відходом з метою консолідувати сили на позиціях, кращих для захисту» від російських сил.

Посадовець додав — ракетні системи HIMARS, які надійшли до України цього тижня, стануть українським військовим в обороні. Перша партія з чотирьох систем HIMARS вже в Україні, як і команда український війскових, яка пройшла навчання з управління та ремонту установок. Друга партія HIMARS, говорить посадовець, буде готовою для розміщення в Україні в липні.

Не лише США надають артилерійські системи Україні. Відповідна зброя надходить з Також, Німеччина, Британії, Словаччини та Польщі, додав американський посадовець.

В українському Міністерстві оборони відмовились коментувати можливий вихід українських сил з Сєвєродонецька. Під час брифінгу в п’ятницю, представник Міноборони закликав зосередитись «на інформації, яку подає Генеральний штаб і Міноборони України».