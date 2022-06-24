Окупанти вивозять з України понад 100 тис. тонн зерна щомісяця

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

«Ми почали підраховувати обсяги зерна, яке вивозиться з окупованих портів окупованого Криму. З початком повномасштабного вторгнення суттєво збільшуються обсяги вивезеного загарбниками зерна. Якщо в січні було 40 тис. тонн вивезено з Севастополя, то зараз понад 100 тис. тонн вивозиться кожного місяця, починаючи з березня», — наголосила Яресько.

Журналістка додала, що головною умовою розблокування морських портів України є участь країн НАТО у цьому процесі.

«Питання безпеки для нас зараз найважливіше. Тому не може бути мови про розблокування портів без участі країн НАТО. Зараз Туреччина не хоче пропускати кораблі НАТО навіть з такою метою, вона хоче взяти участь в процесі розблокування. Проте ми переконані, що Туреччина не може гарантувати нам безпеку», — сказала вона.