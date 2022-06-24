Офицер, возивший за Путиным «ядерный чемоданчик» найден застреленным. Сообщалось, что в своем доме был найден застреленный полковник-секретник, у которого были ядерные коды президента России.
Вадим Зимин, полковник ФСБ якобы ранее был обвинен в получении взяток и находился под следствием. Точная его роль в окружении Путина неизвестна, за исключением информации, что он долгое время входит в круг ближайшей охраны и даже носил за президентом РФ «ядерный чемоданчик» — устройство с кодами запуска ядерного оружия.
Его нашли с огнестрельными ранениями на кухне своей квартиры в Красногорске Московской области.
Зимина нашел его брат, который, как сообщается, находился в доме во время стрельбы
Leave a Reply