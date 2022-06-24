Національна поліція арештувала будівлю «Росатому» у центр

Національна поліція України наклала арешт на будівлю в центрі столиці, власником якої є компанія «Росатом» країни-агресора.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Поліцейські встановили, що російський виробник ядерного палива — акціонерне товариство, створене указом президента держави-агресора і безпосередньо підпорядковане корпорації «Росатом», має у власності будівлю, розташовану на столичному Подолі. Її площа становить майже 1 тис. кв. м, а вартість – 60 млн грн.

«Аби приховати інформацію про власника цього приміщення, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна», – розповіли у поліції.

Правоохоронці провели обшук у будівлі та на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва наклали на нерухомість арешт.

«Наразі вирішується питання про передачу майна російського акціонерного товариства в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», – йдеться в повідомленні.