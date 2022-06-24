Международное энергетическое агентство: Россия может полностью остановить поставки газа в Европу

ЛОНДОН – Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу, чтобы оказать давление на Запад после вторжения Москвы в Украину.

В последние дни Россия резко сократила потоки газа в Европу. Кремль объяснил это задержками с обслуживанием оборудования из-за введенных ЕС санкций, в то время как Европа обвинила Кремль в геополитических играх.

«Учитывая такое поведение, я бы не исключил, что Россия будет и дальше находить проблемы то здесь, то там и искать оправдания для дальнейшего сокращения поставок газа в Европу, а может и полного их прекращения, – заявил Reuters исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. – Именно поэтому Европе нужны планы на случай непредвиденных обстоятельств».

Полное прекращение поставок российского газа приведет к энергетическому кризису в Европе, заявил Том Марзек-Мансер, глава отдела газовой аналитики в консалтинговой компании Independent Commodity Intelligence Services.

«В настоящее время объем поставок газа из России, трубопроводных поставок, буквально составляет четверть объема годичной давности. То есть, объемы очень-очень низкие, и это, безусловно, вызывает опасения. Это означает, что заполнить хранилища, восполнить запасы накануне предстоящей зимы будет гораздо сложнее», – заявил он «Голосу Америки».

В настоящее время газовые хранилища Европы заполнены на 55 процентов. В мае ЕС объявил, что он намерен достичь 80-процентной заполняемости к ноябрю.

Однако сокращение потоков газа по трубопроводам из России вызвало сомнения в достижимости цели ЕС по заполняемости хранилищ.

Газопровод «Северный поток – 1», по которому газ доставляется из России в Германию, должен быть закрыт на техническое обслуживание в июле.