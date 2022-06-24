Кирби: США сосредоточены на том, чтобы Украина могла защищать себя

Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил Украинской службе «Голоса Америки», что США «сосредоточены на том, чтобы Украина могла и дальше защищать себя и свой суверенитет»

Кирби, который недавно стал координаторам по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности, заявил, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, США оказали ей помощь в размере около 6 миллиардов долларов, включая военную технику, такую как реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Украина сама определяет, какие операции они будут проводить. У них есть право распоряжаться материалами, которые они получают от США. Теперь они принадлежат им. Это украинская собственность, и они будут решать, как ее использовать», – заявил Кирби.