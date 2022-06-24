Газпром сократил поставки газа в Европу в 5 раз

В то время как Москва сокращает поставки газа в Евросоюз в Берлине объявили в вступлении в силу второй стадии аварийного плана. Об этом накануне заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

«Мы находимся в состоянии газового кризиса, – цитирует его «Дойче Велле». – Отныне газ – это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению».

Хабек также назвал действия Москвы «экономической атакой» на Германию.

В свою очередь, Financial Times указывает, что в правительстве ФРГ озабочены вероятностью полного прекращения российских газовых поставок в Германию накануне зимы.

Кремль отрицает свою негативную роль в создании энергетического кризиса в Европе, возлагая ответственность за ситуацию, в частности, на Евросоюз, который ввел санкции в отношении России за войну в Украине и стремится в перспективе избавиться от газовой зависимости.

Ранее о том, что Россия может полностью прекратить подачу газа в Европу, заявил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль. С его точки зрения, к такому варианту странам ЕС необходимо готовиться уже сегодня.

«Москва не считается с ценой, стремясь вынудить Европу пойти на политические уступки»

Судя по всему пока дело движется к наихудшему сценарию, заметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин. По его мнению, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на графики газовых поставок из РФ в Европу.

«Там все как на ладони, – добавил он. – Скажем ежесуточные поставки газа на континент в 2016-2019 годах шли в коридоре 400-500 миллионов кубометров. Потом объемы потоков начали снижаться: из-за давления Москвы на Запад в контексте проблем с «Северным потоком – 2», из-за газового кризиса в Европе прошлой зимой, и так далее. А сейчас, во время войны в Украине, поставки упали ниже ста миллионов кубов. Почувствуйте разницу».

А все оправдания Москвы выглядят не серьезно, утверждает Михаил Крутихин. По его словам, если посмотреть на всю картину вместе, то становится ясно: таких совпадений просто так не бывает.

«Это следует рассматривать в рамках усиленного давления Кремля на европейские страны. Он использует свой последний аргумент, демонстрируя, что без российского газа Европе будет крышка, и идет на такой шаг даже путем разрушения «Газпрома». Потому что тот вынужден отказаться от своего главного рынка (Евросоюза – В.В.), а нацеленный туда газ ему абсолютно некуда больше девать (трубопроводы не перебросишь туда-сюда). Москва не считается с ценой, стремясь вынудить Европу пойти на политические уступки. Так что я согласен с Фатихом Биролем: до конца года Россия может закрыть задвижки наглухо».

Нет никаких сомнений в том, что Путин таким образом подрывает экономику собственной страны, констатировал нефтегазовый аналитик. По его оценке, «Газпром» как экспортер просто умирает на глазах.

«А что касается стран ЕС, то насколько я вижу, им тоже придется довольно туго, – рассуждает он. – Даже при том, что они могут временно запустить грязную энергетику в виде угольной генерации и приостановить вывод из эксплуатации атомные станции. Но одновременно там проводятся очень активные меры по развитию зеленой энергетики. Это означает, что европейцы очень хорошо продумали конечную цель и пути к ней. В конце концов, они избавятся от ископаемых энергоносителей».

Отчаянные действия российского руководства только толкают европейцев на ускорение процесса, и в результате те, пусть и затянув пояса, обеспечат себе энергетическую безопасность, резюмировал Михаил Крутихин.

«Надо было быстрее соображать, кто такой Путин»

В свою очередь, эколог и правозащитник Евгения Чирикова назвала возможную приостановку газовых поставок «просто замечательной новостью». Она напомнила, что газ в России добывается «варварскими способами».

«Например, на Ямале у коренных народов отнимают самые лучшие места с пастбищами, лишая местных жителей возможности вести традиционный образ жизни, – уточнила собеседник «Голоса Америки». – Поэтому это не только экономическая и экологическая проблема, но и проблема прав человека. А что делает Путина на газовые деньги, мы прекрасно видим: геноцид в Буче, массовые убийства мирного населения в Украине, разрушение городов, и так далее. Внутри России развернута машина пропаганды и репрессии. И все это делается опять же на вырученные от продажи энергоносителей средства».

Если Кремль лишить этих денег, то путинский режим намного быстрее рухнет, прогнозирует Евгения Чирикова. Как ей представляется, и тогда наступит «счастье для всей планеты».

«Естественно, это и для климата будет хорошо, – подчеркнула она. – Потому что даже по данным Росгидромета, официального российского климатолога, изменение климата в России идет в 2,5 раза быстрее, чем повсюду. Газ – вредное углеводородное и опасное для климата топливо. Так что для планеты будет большой подарок, если его действительно перестанут использовать. Не думаю, что это произойдет мгновенно, но лиха беда начало».

Вместе с тем эколог полагает, что нынешняя ситуация может дать мощный импульс к тому, чтобы перейти на возобновляемые источники энергии.

«Понятно, что надо было быстрее соображать, кто такой Путин, и слушать оппозицию, которая без устали говорила, что с ним крайне опасно вести какие-то игры. Сейчас приходится расхлебывать последствия сотрудничества, которое Запад долго вел с Кремлем. Но с другой стороны, уверена, что сейчас наступила хорошая возможность для развития зеленой энергетики», – заключила Евгения Чирикова.