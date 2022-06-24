Дэвид Кроненберг получит награду за выдающиеся на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Режиссер «Преступлений будущего» получит премию Сан-Себастьяна «Донастия» на фестивале 2022 года.

Канадский мастер ужасов Дэвид Кроненберг получит награду за достижения в кинематографе, на кинофестивале в Сан-Себастьяне в этом году .

Кроненберг получит награду на гала-вечере 21 сентября в театре Виктории Евгении в Сан-Себастьяне, после чего состоится показ его последнего фильма.Преступления будущего .

Премьера антиутопической драмы, в которой снимались Вигго Мортенсен , Леа Сейду и Кристен Стюарт , состоялась на конкурсе в Каннах в прошлом месяце, где она стала фаворитом публики. Критики приветствовали это как возвращение Кроненберга в форму, которого считают пионером боди-хоррора и авторской научной фантастики. В своих самых ранних работах, в фильмах « Дрожь » (1975), « Бешенство » (1977) и «Выводок » (1979), канадский режиссер извращал образы фильмов ужасов категории B, рассказывая тревожные истории о психологических мучениях. Более поздние фильмы, в том числе « Сканеры » (1981), « Видеодром » (1983 ). ), Звонари смерти (1988), Голый обед (1991) и eXistenZ(1999) используют жанр научной фантастики для подрывной критики современного общества, управляемого технологиями.