Через бойові дії РФ у Чорному морі загинуло понад 3 тис. дельфінів

Про це повідомили у природному парку «Тузлівські лимани».

«Потужні сонари та вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин і такі «сліпі» дельфіни помирають від голоду, не маючи можливости спіймати собі рибу, та через слабкість організму в них активуються інфекційні хвороби і вони також гинуть», — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про загибель дельфінів надходять також від людей з Болгарії та Румунії. Фахівці кажуть, що не мають змоги обстежити значні території узбережжя через військову заборону, тож кількість загиблих тварин може виявитися ще більшою.