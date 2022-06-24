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Через бойові дії РФ у Чорному морі загинуло понад 3 тис. дельфінів

На фото дельфін, що загинув

Про це повідомили у природному парку «Тузлівські лимани».

«Потужні сонари та вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин і такі «сліпі» дельфіни помирають від голоду, не маючи можливости спіймати собі рибу, та через слабкість організму в них активуються інфекційні хвороби і вони також гинуть», — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про загибель дельфінів надходять також від людей з Болгарії та Румунії. Фахівці кажуть, що не мають змоги обстежити значні території узбережжя через військову заборону, тож кількість загиблих тварин може виявитися ще більшою.

24 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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