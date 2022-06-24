Європа готується до можливої зими без газу з Росії

Загроза скорочення і ймовірного повного припинення постачання газу з Росії стала однією з головних тем переговорів керівників країн Європейського Союзу на саміті 24 червня в Брюсселі, де напередодні Україну оголосили кандидатом на членство в ЄС.

Ризик повного зриву газопостачання зараз більш реальний ніж будь-коли раніше.

Європейські політики й посадовці вважають, що на тлі російської війни в Україні і у відповідь на європейські санкції Москва може знову спробувати використати залежність деяких країн ЄС від російського газу, щоб чинити тиск на європейців.

Головними зовнішніми постачальниками газу для ЄС за даними 2021 року були Росія — 39,2%, Норвегія — 25,1%, Алжир — 8,2%, США — 7,3%, Велика Британія — 6,5% а також у менших обсягах Катар, Нігерія тощо.

Європейська комісія 23 червня повідомила, що майже половина країн ЄС вже бачать скорочення постачання газу з Росії.

«Ризик повного зриву газопостачання зараз більш реальний ніж будь-коли раніше», — сказав чільний посадовець Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол напередодні висловив думку, що повне припинення газопостачання газу з Росії не обов’язково станеться, але закликав Європу бути готовою до гіршого.

Росія кілька тижнів тому заявила, що перекриває газ Польщі, Болгарії, Нідерландам, Данії та Фінляндії, коли ті країни відмовилися перейти на фактичну оплату російською валютою.

Німеччина, яка є найбільшим споживачем російського газу, повідомила, що минулого тижня Росія зменшила використання пропускної потужності газопроводу Північний потік-1 до лише 40%, а наступного місяця трубопровід буде зупинений на плановий ремонт.

Нещодавно споруджений газопровід Північний потік-2 Німеччина зобов’язалася не запускати, після того як в лютому Росія розпочала відкрите вторгнення в Україну.

«Нам не можна дурити себе. Скорочення постачання газу — це економічна атака на нас з боку Путіна», — сказав німецький міністр економіки Роберт Габек, застерігши, що німцям доведеться скорочувати споживання газу.

23 червня Німеччина задіяла надзвичайний план приготування до можливої ситуації, в якій уряд контролюватиме розподіл газу відповідно до першочергових потреб таких як опалення житла.

На цьому етапі уряд у Берліні оголосив про надання позик на 15 мільярдів євро для закупівлі газу у сховища.

У разі погіршення ситуації план передбачає припинення подачі газу для промислових потреб.

Європейські країни вже відчувають на собі різке зростання цін на енергію, а подальша російська відповідь на санкції та на політичну, економічну й військову допомогу Україні на думку коментаторів може стати випробуванням для згуртованості Європи і Заходу загалом.

В дев’ятнадцяти країнах, які використовують спільну європейську валюту, інфляція досягла небувало високого рівня — понад 8%, і Європейська комісія знизила свій прогноз економічного зростання з 4% до 2,7%.