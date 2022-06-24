ЄС схвалив виділення Україні до 9 млрд євро

Європейська рада за підсумками саміту ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Європейська рада відзначає, що Європейська комісія незабаром представить пропозицію про надання Україні нової виняткової макрофінансової допомоги в розмірі до дев’яти мільярдів євро у 2022 році», – йдеться у заключному комюніке.

Також Єврорада закликає Комісію швидко представити свої пропозиції щодо підтримки Європейським Союзом розбудови України в співпраці з міжнародними партнерами, організаціями та експертами.