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ЄС схвалив виділення Україні до 9 млрд євро

Європейська рада за підсумками саміту ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Європейська рада відзначає, що Європейська комісія незабаром представить пропозицію про надання Україні нової виняткової макрофінансової допомоги в розмірі до дев’яти мільярдів євро у 2022 році», – йдеться у заключному комюніке.

Також Єврорада закликає Комісію швидко представити свої пропозиції щодо підтримки Європейським Союзом розбудови України в співпраці з міжнародними партнерами, організаціями та експертами.

24 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина

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