ЗСУ знищили два склади боєприпасів та вразили ракетний комплекс РФ на Зміїному

Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», — йдеться у повідомленні.

В оперативному командуванні повідомили, що ЗСУ ліквідували 20 окупантів, одну самохідну гаубицю «Мста-С», один тягач, 4 одиниці автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів на Херсонщині.

Зазначають, що корабельне угруповання ворожого флоту складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі.

«Посилення шторму змусило провести певну рокіровку сил, але суті завдання і сили загрози це не міняє. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя», — додають в ОК «Південь».

Зазначають, ситуація на південних напрямках складна, але контрольована. Окупанти продовжують ведення бойових дій в контрбатарейній тактиці на рубежах оборони.