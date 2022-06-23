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ЗСУ знищили два склади боєприпасів та вразили ракетний комплекс РФ на Зміїному

острів Зміїний

Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», — йдеться у повідомленні.

В оперативному командуванні повідомили, що ЗСУ ліквідували 20 окупантів, одну самохідну гаубицю «Мста-С», один тягач, 4 одиниці автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів на Херсонщині.

Зазначають, що корабельне угруповання ворожого флоту складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі.

«Посилення шторму змусило провести певну рокіровку сил, але суті завдання і сили загрози це не міняє. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя», — додають в ОК «Південь».

Зазначають, ситуація на південних напрямках складна, але контрольована. Окупанти продовжують ведення бойових дій в контрбатарейній тактиці на рубежах оборони.

23 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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