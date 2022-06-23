ЗСУ майже повністю знищили «еліту» армії РФ, яку готували для протидії НАТО

Українські захисники знищили «елітні» підрозділи західного воєнного округу РФ, а вціліли лише ті військові, хто відмовився наступати на Україну.

Джерело: перехоплення телефонної розмови російського окупанта, опубліковане СБУ

У телефонній розмові окупант розповідає своїй дружині про втрати РФ. Його підрозділ перебуває на Харківщині.

Пряма мова окупанта: «Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни «восточники» мотаются, потому что «западников» уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то еще что-то не работает…То колеса пробиты, то еще что-то… А так, на передок чисто добровольцы едут и все».

Деталі: До західного військового округу РФ входять, у тому числі, Москва і Санкт-Петербург.

Зазначається, що у його складі – «військова еліта», яку готували до протидії силам НАТО, але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а величезні сили піхоти використовуються як «живе м’ясо».