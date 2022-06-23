Зима буде надскладною: українців попередили про непростий опалювальний сезон

На тлі повномасштабного вторгнення Російської Федерації цьогорічний опалюваний сезон буде для українців надскладним. Проте в Кабміні переконують, що тарифи на тепло підіймати не будуть.

Зокрема, про це на своїй сторінці у Facebook заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.Міністр наголосив, що опалювальний сезон 2022/2023 розпочнеться в Україні вчасно, а тариф на теплопостачання не зміниться. Однак певні зміни все ж очікують українців. Зокрема, за словами Чернишова, українці “повинні відвикнути жити взимку з відкритими вікнами”.

“Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи”, – пояснив урядовець.

Він додав, що те, як Україна переживе майбутню зиму залежить від кожного громадянина і готуватись до холодної пори року потрібно вже зараз.

“Головне завдання — маємо забезпечити безперервність тепла. Ми розуміємо всі ризики та активно готуємося до них”, – резюмував Олексій Чернишов.