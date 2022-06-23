За минулу добу ворог майже 100 разів обстріляв Сумщину

Окупанти з різних видів зброї обстрілювали прикордонні території Сумської області. Використовували стрілецьку зброю, міномети, ствольну та реактивну артилерію.

Під ударом опинилися мешканці Юнаківської, Білопільської, Глухівської, Великописарівської, Хотінської, Шалигінської громад.

Один чоловік загинув внаслідок скидання боєприпасу з ворожого безпілотника.

Внаслідок артобстрілів пошкоджена інфраструктура сіл Сумського та Конотопського районів, зокрема житлові будинки, Атинський психоневрологічний інтернат, водонапірна башта, електромережі, фермерське господарство, поранені тварини.

Обстріли населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, Джерело: liveuamap

В Охтирському районі на ворожій міні підірвалася поліцейська автівка, п’ятеро травмовані, одна людина загинула.

У Чернігівській області вночі росіяни обстріляли із мінометів підрозділи прикордонників біля села Грем’яч. Втрат немає.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що на Сіверському напрямку ворог утримує до трьох батальйонно-тактичних груп зі складу 1 танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Вони перебувають на території Курської та Брянської областей.

Тьоткіно, Курська область

Також зазначили, що окупанти вдосконалюють свої оборонні позиції в районах населеного пункту Тьоткіно Курської області.