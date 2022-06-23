В Україну прибули системи залпового вогню HIMARS

Американські системи залпового вогню HIMARS вже прибули до України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

«HIMARS прибули в Україну. Дякую моєму американському колезі та другу главі Пентагону Ллойду Дж. Остіну III за ці потужні інструменти!», — написав він.

Резніков також спрогнозував, що це літо буде спекотним для російських окупантів.

«А для деяких із них це літо буде останнім», — зазначив він.

Раніше заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол заявив, що надання Україні кількох реактивних систем залпового вогню HIMARS в останньому транші оборонної допомоги – це лише відправна точка, США продовжать постачати все необхідне для перемоги у протистоянні російській агресії.