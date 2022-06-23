В Беларуси философа Владимира Мацкевича приговорили к 5 годам усиленного режима

Минский областной суд огласил приговор философу и методологу Владимиру Мацкевичу – 5 лет усиленного режима, пишет телеграм-канал «Беларускі ПЭН».

Владимира Мацкевича осудили за грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

По версии следствия, 25 октября 2020 года Владимир Мацкевич участвовал «в грубом нарушении порядка и мешал работе транспорта и мероприятий». Также ему вменяют, что с августа 2020 года по август 2021 года философ руководил «экстремистским формированием».

Кроме того, следствие утверждает, что Мацкевич размещал материалы с «ложной информацией о ситуации в Беларуси и негативной оценкой представителей власти» на платформе «Сход». Также философа обвиняют в оскорблении Лукашенко в видеозаписи, которую он создал и опубликовал 7 мая 2021 года на ютубе.

Четвертого августа 2021 года к Мацкевичу пришли с обыском. У него изъяли все электронные устройства и некоторые документы. Философа задержали по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и поместили под стражу в СИЗО.

С 4 по 16 февраля Мацкевич держал голодовку с требованием изменить меру содержания на подписку о невыезде, завершить следственные действия и передать дело в суд и назначить дату судебного разбирательства.

На 13-й день голодовки в СИЗО философу стало плохо. К нему вызвали врача, а также поставили капельницу и вкололи витамины. Сторонники Мацкевича сообщали, что его состояние ухудшается. Они указывали на то, что у философа «снизилось давление, немеют руки и ноги, очень большая усталость». После этого Мацкевич прекратил голодовку.

Владимир Мацкевич – 65-летний философ и методолог, учредитель и руководитель Агентства гуманитарных технологий, председатель совета Международного консорциума «Евробеларусь», сооснователь белорусского Летучего университета. Автор книг и публикаций о политике, культуре и трансформации образования.