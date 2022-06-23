США призывают сообщать о проблемах с экспортом продуктов питания и удобрений из России

Члены мирового сообщества должны обращаться к США за помощью, если у них возникнут проблемы с импортом российских продуктов питания и удобрений, заявил в среду высокопоставленный представитель Госдепартамента, подчеркнув, что такие товары не подпадают под американские санкции, введенные в отношении Москвы из-за войны в Украине.

«Ничто не мешает России экспортировать свое зерно или удобрения, кроме ее собственной политики и действий», — заявил в беседе с журналистами помощник госсекретаря по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи.

Он добавил, что были высказаны опасения по поводу «так называемого чрезмерного соблюдения санкций». Вашингтон применил к Москве целый ряд санкций после того, как 24 февраля Россия вторглась в соседнюю Украину.

Содействие российскому экспорту продовольствия и зерна является ключевой частью попыток представителей ООН и Турции заключить пакетную сделку с Москвой, которая также разрешила бы поставки украинского зерна из черноморского порта Одесса.

Встреча представителей России, Украины, Турции и ООН, скорее всего, состоится в Стамбуле в ближайшие недели, сообщили во вторник источники в Анкаре.

«Мы полностью поддерживаем это и хотим, чтобы это воплотилось в жизнь, – сказал Толуи об усилиях, предпринимаемых ООН. — Мы продолжим тесную координацию с делегацией ООН и правительством Украины в отношении способов смягчения воздействия на глобальную продовольственную безопасность путинской войны в Украине».

Война спровоцировала глобальный продовольственный кризис. На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, при этом Россия также является ключевым экспортером удобрений, а Украина — экспортером кукурузы и подсолнечного масла.

Москва отрицает свою причастность к продовольственному кризису, обвиняя в нем западные санкции. Москва также обвиняет Украину в минировании морской акватории вокруг черноморских портов.

«Соединенные Штаты не хотят, чтобы страны и компании испытывали затруднения при покупке российских продуктов питания и удобрений, а также в доступе этих товаров на международные рынки», – сказал Толуи.

Он призвал страны обращаться в Министерство финансов США или местные посольства Соединенных Штатов, если у них возникают проблемы при покупке российских продуктов питания или удобрений.

Госсекретарь Энтони Блинкен примет в пятницу участие в совещании министров продовольственной безопасности в Германии, которое состоится перед трехдневным саммитом стран «Большой семерки» (G7), стартующим в Германии в воскресенье.