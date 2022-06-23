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Шольц хочет обсудить с лидерами G7 подобие плана Маршалла для Украины

Канцлер Германии заявил, что восстановление Украины после войны станет задачей для нескольких поколений

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он хочет обсудить контуры «плана Маршалла для Украины» с лидерами «Большой семерки» на их саммите в Германии.

Шольц выразил надежду на формирование единого фронта долгосрочной поддержки Украины, когда он будет принимать ежегодный саммит «Большой семерки» в Баварии на следующей неделе. В эту группу ведущих экономических держав мира входят США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и Япония.

Выступая в парламенте Германии, канцлер заявил, что «восстановление Украины станет задачей для нескольких поколений».

Вспоминая о своем недавнем визите в Ирпень – пригород Киева, где проходили интенсивные столкновения, он сказал, что «некоторые вещи там напоминают… картины германских городов после Второй мировой войны».

Как и Европе тогда, «Украине нужен “план Маршалла” для восстановления», заявил Шольц, имея в виду спонсируемый США план восстановления европейской экономики после Второй мировой войны.

23 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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