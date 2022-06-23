Шольц хочет обсудить с лидерами G7 подобие плана Маршалла для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он хочет обсудить контуры «плана Маршалла для Украины» с лидерами «Большой семерки» на их саммите в Германии.

Шольц выразил надежду на формирование единого фронта долгосрочной поддержки Украины, когда он будет принимать ежегодный саммит «Большой семерки» в Баварии на следующей неделе. В эту группу ведущих экономических держав мира входят США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и Япония.

Выступая в парламенте Германии, канцлер заявил, что «восстановление Украины станет задачей для нескольких поколений».

Вспоминая о своем недавнем визите в Ирпень – пригород Киева, где проходили интенсивные столкновения, он сказал, что «некоторые вещи там напоминают… картины германских городов после Второй мировой войны».

Как и Европе тогда, «Украине нужен “план Маршалла” для восстановления», заявил Шольц, имея в виду спонсируемый США план восстановления европейской экономики после Второй мировой войны.