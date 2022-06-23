Росіяни просуваються до Лисичанська та можуть захопити його найближчими днями, — ISW

Повідомляє ISW.

«Російські війська продовжили просування на північ до Лисичанська вздовж західного берега річки Сіверський Донець і 22 червня досягли значних успіхів на південь від Лисичанська», — йдеться у повідомленні.

Також окупанти завдали авіаудару по Верхньокам’янці, що в межах 10 кілометрів від Лисичанська, ймовірно, щоб перешкодити українському руху в напрямку Лисичанська.

«Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть перегруповуватися та збільшувати інтенсивність операції в районі між Бахмутом та Лисичанськом, щоб просуватися в бік Лисичанська з додаткової осі, розірвати українські лінії постачання та спробувати консолідувати контроль над усім районом Сєверодонецька та Лисичанська найближчими днями», — повідомляють в інституті вивчення війни.

З посиланням на російські джерела повідомляють, що армія РФ продовжували зосереджуватись на оборонних операціях уздовж Півдня і 22 червня досягла незначних успіхів у Миколаївській області. Також російський telegram-канал повідомляв, що українські війська завдали удару безпілотником по російському нафтопереробному заводу в Новошахтинську Ростовської області.