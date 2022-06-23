Премьер-министр Эстонии заявила, что страна будет «стерта с карты» в соответствии с существующими планами НАТО

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, настаивает на том, чтобы дивизия войск НАТО была выделена каждой балтийской стране.

Кая Каллас сообщила журналистам в среду, что существующие планы обороны альянса в отношении трех прибалтийских государств заключались в том, чтобы позволить их захватить, прежде чем освободить их через 180 дней.

Отметив, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло уже более 100 дней , премьер-министр Эстонии сказал: «Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры. ”

Она добавила: «Те из вас, кто был в [столице] Таллинне и знает наш старый город и многовековую историю, которая здесь, и многовековую культуру, которая здесь — все это будет стерто с карты, включая наш народ, нашу нацию. ».

Эстония, Латвия и Литва настаивают на том, чтобы нынешняя стратегия размещения примерно тысячи иностранных военнослужащих в каждой стране в качестве растяжки была заменена на стратегию, в которой НАТО стремится защищать каждый дюйм территории с первого дня, особенно после того, как увидел Зверства русских на Украине.

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