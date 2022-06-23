Німеччина розробляє для України проєкт «плану Маршалла», його розглянуть із членами G7

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє AP News.

Він сподівається, що Україна отримає єдиний фронт довгострокової підтримки. А завданням кількох поколінь європейців буде відновлення України.

Шольц зазначив, що для фінансування відновлення України протягом багатьох років будуть потрібні мільярди доларів, і перспективний план може спрацювати тільки в тому випадку, якщо європейські країни, інші великі країни-донори та міжнародні організації будуть працювати разом.

Також канцлер Німеччини вважає, що вирішальне значення має структура такого плану відновлення: як здійснюватиметься координація на міжнародному рівні, як визначатимуться пріоритети в інвестуванні тощо.

Шольц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мають намір скликати конференцію експертів з відновлення України під егідою головування Німеччини в G7.