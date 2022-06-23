На юге Израиля, по соседству с византийской виллой, найдена одна из древнейших мечетей

В ходе археологических раскопок, которые ведутся Управлением древностей перед расширением бедуинского города Рахат в Негеве, были найдены свидетельства, относящиеся к самому началу периода исламского правления в Эрец-Исраэль – седьмому-девятому векам н.э.

Строения с характерными особенностями христианского и мусульманского строительства располагались по соседству. Так, археологи раскопали поздневизантийский дом, жители которого, судя по всему, занимались сельским хозяйством. Это укрепленная ферма с башней и толстыми каменными стенами и маленьким внутренним двориком.



«А на соседнем холме принципиально другие строения, возведенные на 100 лет позже – в восьмом-девятом веках. Очевидно, это принадлежавшее мусульманам имение. Комнаты располагаются анфиладой, рядом с домом – большой открытый двор. И во дворе, и в доме керамические печи, использовавшиеся для готовки», – рассказывает руководитель раскопок Орен Шмуэли.





Специалисты отмечают, что дом не был приспособлен для обороны – у него тонкие стены, изготовленные из глинобитных кирпичей. На то, что жители были мусульманами, указывает соседство с мечетью, обнаруженной в Рахате еще в 2019 году. Эта мечеть – одна из наиболее ранних известных науке.



В ходе нынешнего сезона археологи раскопали еще одну мечеть, также датируемую седьмым-восьмым веками. Она представляет собой прямоугольную комнату, с ориентированной на Мекку нишей. Нет сомнений, что это михраб. Мечеть могла вместить всего несколько десятков человек, ее прихожанами были местные жители.

Всего в 400 метрах от мечети находилась роскошная вилла с мраморными полами и украшенными фресками стенами. Здесь найдены фрагменты дорогой посуды, украшенной изображениями флоры и фауны.



«Все эти свидетельства: строения, посуда, печи, проливают свет на самое начало важного исторического процесса, проходившего в Земле Израиля – проникновение исламской цивилизации. Речь не только о религии, но и о культуре, о власти. Она стала наследником византийской власти и христианства, царствовавших здесь сотни лет», – говорят ученые.