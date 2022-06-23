МВФ планує знизити прогноз щодо економіки у світі через війну РФ проти України

Про це заявила перша заступниця голови МВФ Гіта Гопінат, передає РБК-Україна.

«У квітні ми знизили прогнози глобального зростання до 3,6% як на 2022, так і на 2023 рік. З того часу війна в Україні і санкції проти Росії загострилися», — зауважила вона.

Найпомітнішим вплив є в Україні, але глобально зростання теж більш слабке. Інфлація залишалася високою та перевищила ціна на енергоносії та продовольчі товари в низці держав.

Суворі блокувальні заходи в Китаї також стримують зростання й можуть призвести до збоїв у глобальних ланцюжках постачань.

Унаслідок цього глобальне зростання буде нижчим, ніж очікували, а інфляція — вищою.