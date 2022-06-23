 
«  
  »

МВФ планує знизити прогноз щодо економіки у світі через війну РФ проти України

Про це заявила перша заступниця голови МВФ Гіта Гопінат, передає РБК-Україна.

«У квітні ми знизили прогнози глобального зростання до 3,6% як на 2022, так і на 2023 рік. З того часу війна в Україні і санкції проти Росії загострилися», — зауважила вона.

Найпомітнішим вплив є в Україні, але глобально зростання теж більш слабке. Інфлація залишалася високою та перевищила ціна на енергоносії та продовольчі товари в низці держав.

Суворі блокувальні заходи в Китаї також стримують зростання й можуть призвести до збоїв у глобальних ланцюжках постачань.

Унаслідок цього глобальне зростання буде нижчим, ніж очікували, а інфляція — вищою.

23 июня, 2022 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  