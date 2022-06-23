Митрополит Епіфаній звернувся до Шмигаля з проханням передати ПЦУ храм на території Києво-Печерської лаври

Про це йдеться в відкритому листі очільника ПЦУ митрополита Епіфанія до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Епіфаній наголошує – те, що зараз лавру контролює УПЦ МП – наслідок антиканонічної анексії Київської митрополії московським патріархатом у 1685-86 роках.

«Початки Печерського монастиря сягають середини ХІ століття (на сто років раніше, ніж перша літописна згадка про населений пункт Москва) й тісно переплетені з традицією чернечого життя на Святій Горі Афон (Греція). Протягом століть Печерський монастир, який з часом отримав почесне звання Лаври, тобто особливо важливої та зразкової чернечої обителі, розвивався як невід’ємна складова Київської митрополії, приналежної до Вселенського патріархату.

Антиканонічна анексія Київської митрополії московським патріархатом позначилася і на Києво-Печерській лаврі – вона також неканонічно була підпорядкована російській церковній владі. Одним з безпосередніх наслідків такого загарбництва стала примусова русифікація церковних традицій, знищення документів про правдиву історію монастиря і української церкви, цензура книгодрукування за московсько-петербурзькими зразками. Попри надзвичайний внесок у відбудову і прикрашення Лаври, здійснений гетьманом Іваном Степановичем Мазепою, за царським наказом у Лаврі його ім’я також «піддавали анафемі», – пояснює Епіфаній.

Глава ПЦУ вказує на те, що за роки керування лаврою московським патріархатом було зафіксовано численні приклади часткового або повного руйнування об’єктів лаври із заміною їх новобудовами, проведення ремонтних робіт та реконструкцій без дотримання норм збереження пам’яток, а територію Нижньої лаври перетворили на велику торгівельну площу з магазинами й кафе.

«Керівництво монастиря московського патріархату протягом трьох десятиліть послідовно підтримувало і продовжує підтримувати та пропагувати ідеологію «русского міра», яка нині стала «виправданням» відкритої агресії РФ проти України. Керівник монастиря Павло (Лебідь) особисто нагороджений Путіним орденом РФ «Дружба народів».

Глава УПЦ за дорученням синоду звернувся до Дениса Шмигаля та уряду з проханням:

«Просимо невідкладно вирішити питання про надання одного з храмів на території Верхньої лаври, які фактично не використовуються для постійних богослужінь (Благовіщенського храму в колишніх Митрополичих палатах, храму Всіх Святих над Економічною брамою чи іншого в межах Верхньої лаври) – для звершення регулярних богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ. Монополія монастиря Московського Патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством. Просимо знайти можливість для надання приміщень на території Верхньої Лаври для монастирського життя та діяльності», – йдеться в листі.