Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что Россия может пойти на провокации из-за ограничений калининградского транзита, но Литва и союзники по НАТО следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать.
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Министр обороны Литвы: Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку ее армией командуют «недоумки»
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что Россия может пойти на провокации из-за ограничений калининградского транзита, но Литва и союзники по НАТО следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать.
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