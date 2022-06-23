Инвестор и предприниматель Никита Измайлов Премьер-министр Эстонии заявила, что страна будет «стерта с карты» в соответствии с существующими планами НАТО » Министр обороны Литвы: Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку ее армией командуют «недоумки» Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что Россия может пойти на провокации из-за ограничений калининградского транзита, но Литва и союзники по НАТО следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать. «Когда у тебя есть вооруженные силы и ими командуют недоумки, прошу прощения за выражение, конечно можно ожидать всего, но мы реалисты, у нас есть союзники, мы видим общую картину на Балтийском море, мы знаем, к каким мерам мы можем прибегнуть, так что в данном случае я спокоен по поводу наших возможностей», — сказал Анушаускас журналистам в Сейме в среду, отвечая на вопрос о том, являются ли незначительными российские угрозы о «серьезных последствиях» для Литвы.