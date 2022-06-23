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Министр обороны Литвы: Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку ее армией командуют «недоумки»

 

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что Россия может пойти на провокации из-за ограничений калининградского транзита, но Литва и союзники по НАТО следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать.

23 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия

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