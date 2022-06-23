Лизин — почему эта аминокислота незаменима

В последние десятилетия, в спорте и при ведении здорового образа жизни человечество вновь «переоткрыло» для себя колоссальные полезные свойства незаменимых аминокислот. Еще в конце ХХ века были разработаны очень эффективные комбинации биологически активных препаратов, комплексное применение которых приводит не только к повышению жизненного тонуса, но и положительно сказывает на продолжительности жизни и улучшении здоровья.

Не удивительно что в состав комбинаций препаратов, а также отдельно на рынок поставляется огромное количество лизина. Препарат Лизин, это прежде всего не синтезируемая организмом незаменимая аминокислота. Важно знать, что лизин в живых организмах не синтезируется и должен поступать с пищей в составе определенных растительных белков, которые считают полноценными. В этом случае явная нехватка определенной пищи в организме человека приводит к нервным расстройствам, проблемам с формированием белковой структуры человека и в итоге к комплексным проблемам со здоровьем.

Лизин полезен и имеет такие положительные свойства:

Противовирусная защита

Синтез мышечной ткани

Повышение работоспособности, снижение утомляемости

Как употреблять лизин

Лучшим способом употребления лизина, является его приобретение в виде биологически активного препарата, который эффективно усваивается организмом человека и дает быстрый эффект. как правило это таблетки, либо, если препарат комплексный, он может быть в виде дозированного порошка. В отдельных случаях лизин применяется в ивде инъекций. Употребление лизина таким образом позволит накопить достаточное количество это жизненно важной аминокислоты в организме в необходимый период. Вы решите проблемы анемии, репродуктивные проблемы и ряд других, употребляя это вещество, но делать это следует строго по инструкции, а также желательно проконсультироваться врачом, хоть лизин по-сути и не является медицинским препаратом и доступен совершенно свободно.

Важность дозировки препарата

Считается, что лизин увеличивает выработку гормона роста, весьма положительно влияет на занятия спортом, поскольку усиливает рост мышечной массы и силы. все это происходит на фоне снижения утомляемости. Но передозировка лизина, особенно в долгосрочной перспективе нежелательна. В первую очередь это снижает способность организма усваивать лизин и он может просто перестать работать. Кроме того, при злоупотреблении аминкислотой может произойти разбалансировка метаболизма в организме, а это в свою очередь приведет к более серьезным проблемам. Симптомами передозировки лизином могут быть сильный жар, сердечная тахикардия, тошнота, изжога, а также боль в эпигастрии.

Однако при правильном приеме лизин совершенно безопасен для употребления, а наоборот полезен в любом возрасте. Употребляя незаменимую аминокислоту лизин в качестве биологически активной добавки, вы можете усилить радость и удовольствие от активной жизни.