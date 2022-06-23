Лидеры G7 и НАТО значительно усилят давление на Россию

Лидеры стран «Большой семерки» и альянса НАТО на следующей неделе соберутся вместе, чтобы выработать новые способы усиления давления на Россию в связи с продолжающейся войной в Украине, подчеркнув при этом свою сохраняющуюся обеспокоенность по поводу Китая, заявили в среду высокопоставленные представители администрации США.

Президент Джо Байден в субботу вылетит из Вашингтона, чтобы встретиться с лидерами стран G7 на юге Германии, а затем отправится в Мадрид на саммит, на котором НАТО согласует новые обязательства по размещению вооруженных сил, а Вашингтон объявит о шагах по укреплению европейской безопасности.

По словам официальных лиц, включение лидеров Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии в работу саммита НАТО было направлено на то, чтобы показать, что война в Украине не отвлекла внимание западных стран от Китая.

Ожидается, что лидеры G7 также рассмотрят экономические действия Китая, который в последние годы ведет себя еще более агрессивно, сказал один из сотрудников администрации.

«Война России против Украины активизировала наши партнерские отношения по всему миру, — сказал второй источник. — Это также показывает, что Украина не заставляет нас отводить взгляд от Китая. На самом деле, как раз наоборот».

Новая стратегическая концепция, которую должны одобрить лидеры НАТО, будет направлена на устранение угроз, исходящих как от России, так и от Китая, сказал представитель Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на обеих встречах в виртуальном формате. Он расскажет о военных планах Киева и озвучит помощь в области безопасности, которая необходима его стране для борьбы с Россией, заявили представители администрации.

Байден проведет двустороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, чья страна в этом году председательствует в G7, а также встретится в Мадриде с президентом Испании Педро Санчесом и королем Испании, сообщили официальные лица.

Источники не подтвердили планы проведения двусторонней встречи между Байденом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который блокирует планы Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО, но один из собеседников сказал, что Вашингтон уверен, что опасения Турции будут учтены и консенсус может быть достигнут.