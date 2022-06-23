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Ірландія не обмежуватиме прийом українських біженців

Ірландія

Про це пише TheJournal.ie.

Видання повідомляє, що між незалежним експертом Керол Нолан і міністром відбулися суперечки з питань імміграції.

Нолан запитав міністра, «чи проводив уряд оцінку здатності держави надавати житло своїм громадянам у світлі величезного зростання імміграції, міжнародного захисту та прохань про надання притулку».

О’Браєн сказав, що уряд був «дуже чітким, особливо щодо нашої відповіді нашим друзям з України».

«Ми приймемо стільки українських громадян, які рятуються від жорстокої війни, скільки маємо. Ми не будемо вводити жодних обмежень щодо цього», — додав він.

За його словами, урядовий план «Житло для всіх» є надійним і забезпечить помешканням всіх.

Видання повідомляє, що до Ірландії прибули близько 36 тисяч людей з України.

23 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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