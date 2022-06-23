Инвестор и предприниматель Никита Измайлов

Получение стартового финансирования — непростая задача, но обеспечить финансирование для роста вашей компании возможно. Многие предприниматели, впервые вступающие в бизнес, рассчитывают потратить от 4 до 6 месяцев на сбор необходимых стартовых средств. Основная причина этого заключается в том, что не все знают все о финансировании с нуля, а также о различных типах инвесторов и финансировании стартапов.

Кто такой инвестор?

Инвестор – это физическое или юридическое лицо или организационная единица без образования юридического лица, которое вкладывает средства свободного времени в проекты, которые могут принести ему прибыль. Это бизнес-субъект, который в условиях риска инвестирует в акционерный капитал, создавая или покупая активы с целью получения будущих доходов на инвестированный капитал.

Что делает инвестор?

На инвесторе лежит большая ответственность, поэтому он должен быть зрелым и расчетливым человеком. В его задачи входит:

анализ и внимательное наблюдение за объектом инвестирования, чтобы иметь возможность определить возможные выгоды и убытки;

получение согласия на осуществление инвестиции в зависимости от сферы и вида деятельности;

наблюдение за объектом инвестирования после инвестирования;

надзор за развитием инвестиционного объекта после инвестирования.

Пример инвестора

Наверно, многие украинцы слышали о новом необанке — sportbank. Также, фактически у всякого на слуху букмекерская контора Пари Матч, но далеко не все знают, кто является основным спонсором данных брендов и программ. Никита Измайлов – инвестор спортбанк, а кроме того удачный предприниматель, который в дополнении является основателем СЕО профильного инвестиционного фонда N1. Он был основан в 2018 году и уже профинансировал многие финтех-проекты и стартапы. На самом деле Никита Измайлов, который активно принимает участие в бесчисленных финтех-планах, содействуя становлению.

Стоит подметить, что одно из знаменитых детищ – sportbank входит в двадцатку программ по увеличению клиентской базы, а что касается динамики роста, то здесь он в ТОП-5. Помимо удачной предпринимательской и инвестиционной деятельности Никита Измайлов занимается воспитанием троих детей, разумеется, женат. Со спортом Никита на ты, это фактически каждодневные занятия, совместно с суровым питанием и в целом соблюдением здорового образа жизни.

А sportbank – это мотивация других спортсменов и новые возможности фактически для каждого. Необходимо сказать, что это человек, который попал в показатель ТОП СЕО и фаундеров банков до сорок лет, а это о много говорит.