Франция провела внезапные военные учения в Эстонии

Французские вооруженные силы провели внезапные военные учения в Эстонии, направив более 100 десантников в эту страну Балтии, граничащую с Россией, сообщило министерство обороны Франции.

Десантная операция, проведенная во вторник вечером и получившая название Thunder Lynx, «позволила в кратчайшие сроки высадить около 100 десантников» из 11-й воздушно-десантной бригады Франции «на территории, охраняемой эстонскими солдатами», говорится в заявлении.

Поспешно организованные учения в Эстонии, которая является членом НАТО, были проведены для демонстрации «стратегической солидарности» на фоне российской войны в Украине.

«Десантная операция иллюстрирует возможности французских вооруженных сил вмешаться в случае чрезвычайной ситуации и поддержать страну-союзника», – говорится в заявлении министерства обороны Франции.

Франция стала одной из первых стран, отправивших свои войска на восточный фланг Европы после российского вторжения в Украину 24 февраля.

Франция направила около 500 солдат в Румынию в составе сил быстрого реагирования НАТО и является ключевым игроком в укреплении сил НАТО на восточном фланге альянса с начала войны.