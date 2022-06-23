Финляндия окажет решительное сопротивление в случае российского нападения — командующий

В среду командующий вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил в интервью, на которое ссылается агентство Reuters, что его страна окажет решительное сопротивление, если Россия решит на нее напасть.

По словам Кивинена, Финляндия десятилетиями готовилась к нападению со стороны России и создала значительный военный потенциал. Однако, отметил он, помимо военной техники, решающим фактором является то, что финны будут внутренне готовы сражаться.

«Главная линия обороны – у нас в сознании», – сказал Кивинен, – и значение этого (обстоятельства) доказывает нынешняя война в Украине».

«Мы планомерно развивали нашу… оборону именно для таких боевых действий которые ведутся там (в Украине), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации, – пояснил генерал Кивинен. – Украина оказалась крепким орешком (для России); окажется им и Финляндия».

Сохранявшая долгое время нейтралитет Финляндия подала заявку на вступление в НАТО из-за опасений, что она может, подобно Украине, стать объектом российского нападения.

По словам Кивинена, членство в НАТО даст Финляндии возможность раннего предупреждения о потенциальном нападении, благодаря объединенному контролю над воздушным пространством в странах альянса.

Он также считает важным для Финляндии действие 5-й статьи устава НАТО, согласно которой нападение на одну страну-члена альянса считается нападением на все государства, входящие в его состав.

Тем не менее, по словам генерала, «главную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести Финляндия».

У Финляндии и России – общая граница протяженностью 1300 км, и финны помнят советское вторжение в ноябре 1939 года и войну, в результате которой Финляндия лишилась 9% своей территории.

После Второй мировой войны Хельсинки поддерживает высокий уровень боевой готовности.

Страна с населением 5,5 миллионов человек может в случае военных действий поставить под ружье около 280 000 человек. Кроме того, 870000 финнов прошли подготовку в качестве резервистов.

Финляндия, в отличие от других западных стран, не отменила всеобщую воинскую повинность для мужчин после окончания «холодной войны».

Финская артиллерия является одной из самых сильных в Европе. Вооруженные силы страны оснащены крылатыми ракетами, дальность полета которых достигает 370 км.

Финляндия заказала четыре новых боевых корабля и 64 американских истребителя F-35.

Кроме того, страна планирует в ближайшее время заказать до 2000 беспилотников и строит заграждения на границе с Россией.

Финляндия тратит 2% своего ВВП на оборону, что выше, чем в большинстве стран НАТО.

Около 82% респондентов в ходе опроса, проведенного 18 мая минобороны Финляндии, заявили, что готовы участвовать в национальной обороне в случае нападения на страну.