Corus International: «Гуманитарная катастрофа в Украине разрастается»

Гуманитарная катастрофа в Украине разрастается в необычном и сложном контексте, — считает Тамара Демурия (Tamara Demuria), руководитель по гуманитарным вопросам благотворительной компании Corus International. Она недавно вернулась из рабочей поездки в Украину и рассказала о её результатах 21 июня в Институте изучения Европы, России и Евразии университета Джорджа Вашингтона (Institute for European, Russian and Eurasian Studies, The George Washington University, IERES).

Компания Corus International возникла в начале 2020 года в результате слияния крупных международных неправительственных организаций Lutheran World Relief и IMA World Health; она занимается вопросами мирового здравоохранения и развития, оказанием системной помощи пострадавшим от гуманитарных кризисов. Сегодня Corus работает более чем в 30 странах.

Особенность украинского гуманитарного кризиса в том, что впервые после Второй мировой войны он происходит «во второй по величине европейской стране с очень высоким уровнем грамотности и сложными потребностями. Эти сложные потребности ведут к трудности гуманитарного реагирования на кризис», констатирует Демурия, ведь оказываемая помощь «должна соответствовать долгосрочным потребностям населения».

«Украина требует более долгосрочного мышления и другого подхода к оказанию помощи из-за более многосторонних потребностей населения в стране, которая развита значительно выше с точки зрения технологий и других экономический показателей, чем многие из регионов, где мы ранее работали. Многие гуманитарные организации привыкли иметь дело с населением, имеющим совершенно другие потребности – например, в области информационного или банковского обеспечения… Таким образом, мы сталкиваемся с ростом числа потенциально уязвимых мест в нашей работе», — резюмирует эксперт.

«По нашим оценкам, — продолжает Тамара Демурия, — пятнадцать с лишним миллионов человек нуждаются в Украине в гуманитарной помощи. Около пяти миллионов являются беженцами и находятся в поисках убежища в соседних странах. Около семи миллионов являются фактически перемещенными внутри страны и разбросаны по её разным частям. Около 30 % сельскохозяйственных угодий в Украине не будут использованы в этом году из-за отсутствия доступа или по причинам безопасности, включая потребность в разминировании».

Тамара Демурия подчёркивает традиционное украинское гостеприимство, взаимопомощь и эмпатию: многие украинцы дали кров беженцам из других регионов, и эти люди могут не попадать в официальную статистику, поэтому фактически число нуждающихся выше: «Этот фактор делает довольно сложным выполнение гуманитарных задач — международным организациям нелегко провести учёт наиболее уязвимых граждан: они могут быть не так заметны и не присутствовать в общественном секторе, где сотрудники международных миссий привыкли их искать. Вместо этого они могут временно проживать в интегрированной среде, в разных семьях, куда они попали, потеряв почти всё. В частности поэтому мы наблюдаем растущую нагрузку на сферу медицинских услуг, особенно на первичную медико-санитарную помощь, не только в восточной и южной частях Украины, но и на Западе страны, — объясняет гуманитарный эксперт. — Миллионы людей, которые с первых дней войны дали убежище для семей с оккупированных Россией территорий, также перегружены и нуждаются в помощи и сопровождении».

Демурия обращает внимание на долгосрочные проблемы: на «нехватку лекарств и отсутствии доступа к надлежащему медицинскому обслуживанию для тех, кто страдает хроническими неинфекционными заболеваниями. Мы наблюдаем увеличение числа хронически больных; каждый третий украинец нуждается сегодня в том или ином медицинском сопровождении».

Вызывает озабоченность и начало учебного года: «Мы обеспокоены благополучием детей, их психологическим состоянием и социальными проблемами, которые влияют на всё население, но особенно на детей, для многих из которых такие радостные события как окончание школы, очередного учебного года — оказались связанным с катастрофой», — говорит Тамара Демурия, вспоминая обошедшие многие мировые СМИ фотографии украинских выпускников школ в белых платьях, стоящих на развалинах собственной школы, которую разрушила российская артиллерия и авиация.