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Британія запровадила нові важкі санкції проти Росії

Уряд Великої Британії

Про це повідомляє SkyNews, з посиланням на повідомлення уряду Великої Британії.

У переліку нових обмежень зокрема йдеться про заборону на експорт, постачання та доставку товарів і технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї, морської сфери та нафтопереробної галузі, а також експорт або використання в Росії авіаційного палива та паливних добавок.

Валютні обмеження передбачають заборону на експорт до Росії або для використання в Росії банкнот фунтів стерлінгів або валют ЄС, а також заборону надання, постачання або доставку таких банкнот особам, пов’язаним з Росією.

Зазначається, що окремі обмеження поширюються також і на непідконтрольні уряду України території.

Також Британія забороняє імпорт, придбання або доставку окремих товарів, «які приносять прибуток», що походять із Росії або відправляються з Росії.

РФ також буде заборонено надавати технічну допомогу, фінансові та брокерські послуги, пов’язані з імпортом чавуну та сталі.

23 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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