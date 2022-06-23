Білорусь розмістила на кордоні з Україною дерев’яні муляжі танків

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності, підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев’яні муляжі танків», — зазначив представник Міноборони.

За його словами, триває перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі, попередньо до 25 червня. Крім того, зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по Україні.

Мотузяник додав, що до семи білоруських батальйонів продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Основні зусилля зосереджено на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій та охороні держкордону (до чергування залучені військовослужбовці строкової служби).