Білий дім може оголосити про додаткові поставки HIMARS вже в четвер

Як повідомляв Голос Америки, Україна цього місяця отримує чотири системи залпового вогню HIMARS. Також США провели навчання для українських військових із оперування такими системами. Ракетні системи також надає Велика Британія, про надання таких систем заявила Німеччина.

Американське видання CBSNews повідомило, з посиланням на інформацію від американських посадовців, що Білий дім може оголосити про нові поставки HIMARS вже в четвер. Також йдеться про додаткові поставки боєприпасів та гаубиць.

Кількість наданих США Україні систем залпового вогню HIMARS залежить від того, скільки таких систем Україна здатна ефективно застосувати в бою, сказав радник з національної безпеки США Джейк Салліван на безпековій конференції в американському аналітичному центрі CNAS у Вашингтоні раніше цього місяця.

«Один з ключових факторів того, як ми надаємо ці системи, це те, скільки можливо ефективно прийняти на полі бою. Це складні системи, які вимагають навчання, — сказав Салліван. — Ми провели навчання початкової команди українців, але зі збільшенням кількості систем, очевидно, потрібно збільшувати кількість навченого персоналу. Це відбуватиметься в наступні тижні і місяці».

Салліван припустив, що наступний пакет допомоги США Україні може включати більшу кількість таких систем.