З’явились супутникові знімки руйнувань на Зміїному після обстрілу ЗСУ На Півдні противник намагається не допустити просування ЗСУ вглиб захопленої території » Зараз жодної загрози з Білорусі немає, — начальник розвідки Буданов Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну Про це Буданов заявив в етері телемарафону «Єдині новини». Керівник ГУР запевнив, що Україна буде готова, якщо Білорусь захоче піти війною на Україну. «На даному етапі жодної загрози з Білорусі немає. Це я можу сказати з абсолютною впевненістю. Заспокойтесь, ситуація під абсолютним контролем. У Білорусі тривають насправді і військові збори, і навчання, і укріплення кордону. Є, скажімо так, проводиться справжній комплекс тих чи інших дій воєнного призначення. Але вони не направлені на ведення бойових дій проти України. Якщо у них з’являться такі думки — ми одразу будемо про це знати і всі разом вживемо адекватні дії», — сказав керівник української розвідки Кирило Буданов.