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Зараз жодної загрози з Білорусі немає, — начальник розвідки Буданов

білоруські військові лукашенко

Про це Буданов заявив в етері телемарафону «Єдині новини».

Керівник ГУР запевнив, що Україна буде готова, якщо Білорусь захоче піти війною на Україну.

«На даному етапі жодної загрози з Білорусі немає. Це я можу сказати з абсолютною впевненістю. Заспокойтесь, ситуація під абсолютним контролем.  У Білорусі тривають насправді і військові збори, і навчання, і укріплення кордону. Є, скажімо так, проводиться справжній комплекс тих чи інших дій воєнного призначення. Але вони не направлені на ведення бойових дій проти України. Якщо у них з’являться такі думки — ми одразу будемо про це знати і всі разом вживемо адекватні дії», — сказав керівник української розвідки Кирило Буданов.

22 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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