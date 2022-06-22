В Україні запрацювала онлайн-карта зруйнованих окупантами об’єктів

В Україні запустили діджитал-платформу, яка фіксує наслідки російського вторгнення в Україну – «Карту Руйнувань».

Туди додають світлини зруйнованих або пошкоджених цивільних об’єктів: будинків, шкіл, церков, стадіонів тощо.

На онлайн-мапі вже зафіксували 1539 зруйнованих об’єктів, повідомляють автори проєкту ГО «Антикорупційний штаб».

«На сайті встановлений лічильник – і він жодного дня не зупинявся. Наша мапа унікальна: на відміну від інших подібних ресурсів, вона містить фото споруди до «денацифікації», – розповів голова правління «Антикорупційного штабу» Сергій Миткалик.

Поділитися доказами злочинів окупантів можуть усі охочі, якщо у них є фото руйнувань і вони можуть зазначити хоча б приблизну локацію.

Потрібно надіслати фото за посиланням або на пошту map.shtab.net@gmail.com – тоді вашу інформацію занесуть на «Карту Руйнувань».

Карта Руйнувань фіксує об’єкт до і після пошкодження росіянами

«Карту Руйнувань» створили для того, щоб допомогти відбудувати Україну після війни.

«Перший крок у цьому процесі – зафіксувати руйнації. І лише потім – оцінити збитки і залучити кошти для відновлення. Економічними розрахунками займаються фахівці з Київської школи економіки, проєкту «Росія заплатить», а також Уряд», – кажуть в організації.

У довгостроковій перспективі світлини з мапи використають у Гаазі як доказ воєнних злочинів Росії в Україні.

Проєкт орієнтований зокрема на іноземців: інформація про руйнування зазначена як українською, так і англійською мовами.

«Фото зруйнованого будинку, в якому обірвалося чиєсь життя, краще будь-яких статистичних даних може заохотити людей переказати кошти на підтримку України», – кажуть ініціатори проєкту.