В Україні за тиждень затримали понад 20 диверсантів

Про це заявив перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін у етері телемарафону.

«Безпосередньо департаментом стратегічних розслідувань та Нацполіцією за минулий тиждень затримано понад 20 осіб, які можуть бути причетними до роботи з ворогом. Лише в Києві за минулий тиждень імовірних диверсантів затримали близько десятка», — наголосив він.

За словами Євгенія Єніна, поліцейські на блокпостах, під час патрулювання оглядають підозрілі автівки. Упродовж минулого тижня провели майже 20 тис. оглядів. У можливій співпраці з окупантами підозрювали сотень людей. Їх передавали до СБУ для подальшого з’ясування. Також у людей вилучали гранати, набої, вогнепальну зброю й заборонену символіку.

«Тому прошу з розумінням поставитися до незручностей, ці перевірки проводяться заради нашої безпеки. Бо ДРГ нікуди не поділися», — зауважив заступник міністра.

Євгеній Єнін зазначив, що диверсанти не просто фотографують українські позицію й повідомляють про них росіянам. Вони можуть виконувати й інші завдання.

«Наприклад, проводити підривні акції по дестабілізації соціально-економічної ситуації в країні, готувати або координувати незаконні збройні формування, брати участь в інформаційних операціях, залякувати населення або приїздити в Україну з чітким завданням фізичної ліквідації представників влади або керівництва держави», — додав Євгеній Єнін.

Він зауважив, що за час повномасштабної війни РФ проти України поліція викрила 90 ДРГ і затримала понад 820 диверсантів.