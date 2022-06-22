В Мариуполе погибли 22 тысячи человек — мэр Вадим Бойченко

С начала российского вторжения в Мариуполе погибли 22 тысячи человек, заявил мэр города Вадим Бойченко.

«Наша осторожная цифра, пока мы еще могли считать, это 22 тысячи мирного населения, которых убили оккупационные войска. Это в разы больше, чем сделала фашистская Германия за два года оккупации», — заявил Бойченко во время брифинга.

По его словам, эта оценка является «осторожной цифрой», поскольку масштабы разрушений дают основания полагать, что реальное число может быть намного выше.

В настоящее время город контролируется российскими военными.