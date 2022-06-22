У Сєвєродонецьку бої частково перемістились на територію заводу “Азот” » В Чорнобаївці підірвали авто місцевого колаборанта Йдеться про призначеного окупантами керівника Чорнобаївської адміністрації Юрія Турульова. Інформацію про це підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань виданню “Укрінформ”. “Підірвана його машина, але колаборант не постраждав“, – зазначив Хлань. Російські ЗМІ опублікували відео з місця пригоди. Автівка Юрія Турульова після вибуху Кадр з відео Розповідають, що вибух стався зранку, коли колаборант прямував на роботу. На відео розповідають, що вибуховий пристрій був розташований на узбіччі дороги, вибух був направлений. Сам Юрій Турульов отримав легкі поранення.