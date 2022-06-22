У США назвали суму, яку Україна щомісячно витрачає на війну

Про це повідомляє DW.

За словами очільниці USAID (Агенції США з міжнародного розвитку) Саманти Пауер, Україна

вимушена щомісяця витрачати $5-6 млрд.

«Середньомісячні витрати уряду, який має справлятися з війною, за останніми розрахунками складають десь $5-6 млрд на місяць», — сказала Пауер.

Вона додала, що це приголомшливі витрати, і навіть $7,5 млрд, які адміністрація США готується виділити як допомогу Україні, не вистачить, щоб покрити всі потреби.

«Ми знаємо, що цих грошей не вистачить, ми знаємо, що надалі буде потрібна ще більша пряма бюджетна підтримка», — наголосила Пауер.