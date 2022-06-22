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У Сєвєродонецьку бої частково перемістились на територію заводу “Азот”

У Сєвєродонецьку бої частково перемістились на територію заводу &#8220;Азот&#8221;

У Сєвєродонецьку Луганської області бойові дії перемістились на територію промзони й частково заводу “Азот”. Ситуація складна.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк.

“Ситуація дуже складна й напружена. Бої фактично тривають у промзоні, це лінія заводу “Азот”, частково навіть на території заводу”, — сказав він.

За словами Стрюка, лінія фронту лежить між селами біля Сєвєродонецька. Росіяни не залишають спроб атакувати Сиротино й Воронове і намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ.

Окупанти перекинули всі сили, натомість Україні бракує західного озброєння, щоб відбити російську атаку.

Нагадаємо, на заводі “Азот” у Сєвєродонецьку наразі перебуває близько 300 цивільних.

22 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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