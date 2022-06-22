У білому домі розповіли, наскільки часто Байден спілкується із Зеленським

Президент США Джо Байден регулярно спілкується з президентом України Володимиром Зеленським

Про це повідомляє офіційний сайт білого дому.

У відповідь на запитання, чи справді Джо Байден три-чотири рази на тиждень розмовляє із Володимиром Зеленським, координатор ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що президенти спілкуються регулярно.

«Байден розмовляє з президентом Зеленським регулярно. Не лише президент, міністерство оборони, державний департамент, держсекретар і міністр оборони розмовляють зі своїми колегами на регулярній основі», — сказав Кірбі.

Він додав, що голова об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі перебуває на зв’язку з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним майже щодня.

«Я навіть сказав би майже щодня — дуже багато розмов з українцями на нижчих рівнях у міноборони та держдепі», — зазначив Кірбі.